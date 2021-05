Slagschip met slimme keuzes

De eerste generatie Kia Sorento was razend populair in Nederland. Veel auto voor een zeer schappelijk bedrag bleek een succesvolle combinatie, wat resulteerde in de maandelange levertijd van het model. Nu, bijna twintig jaar later, gooit de vierde generatie van de Sorento het over een andere boeg dan zijn voorgangers. De auto oogt massiever en robuuster dan ooit en verschijnt met een compleet nieuw onderstel en slimme elektrotechniek. Grote auto's rijden in Nederland is onaantrekkelijk door de BPM die berekend wordt over de CO2-uitstoot in gram/km. Dat is bij Kia niet onopgemerkt gebleven, generatie drie van de Sorento had behoorlijk te lijden onder deze regels. Waar we in 2016 tijdens de test van de Sorento een uitstoot van 177 g/km noteerden, verklappen we nu alvast dat deze nieuwe Sorento PHEV wegkomt met 38 g/km. Is dit genoeg om de Sorento weer een verkooptopper te maken?