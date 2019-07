Diesel bedankt?

De toon van de berichtgeving over diesel is de laatste tijd niet meer zo negatief als het was. Toyota gelooft echter heilig in het (deels) elektrische alternatief als vervanger van de zelfontbrander. Met de Corolla TS Hybrid hopen de Japanners het succes van de Auris TS in de zakelijke markt te kunnen herhalen en verder uit te breiden.



Toyota wil met de Corolla niet alleen het succes van de Auris herhalen, maar de nieuwe telg eveneens gebruiken om het merk een wat sportiever imago aan te meten. Niet langer moet Toyota louter synoniem staan voor saaie degelijkheid, maar worden de auto's ook gericht op mensen die houden van auto's en autorijden. Of de Corolla TS werkelijk een bruikbaar alternatief is voor de zakelijke dieselaar en Toyota haar sportieve aspiraties met deze auto waarmaakt, moet blijken uit een uitgebreide rijtest.