Hét alternatief

De Hyundai i30-familie is helemaal compleet. Van een doorsnee hatchback en fastback tot een sportieve versie 'N'. Wij maken kennis met het ruimtewonder van het stel. De Wagon moet dé pakezel bij uitstek worden. Bij Hyundai blazen ze hoog van te toren. Of je nu met vrienden een weekend naar Parijs wilt voor een shoptrip óf dat je een kast van Marktplaats moet ophalen: de i30 Wagon is de auto die je uit de brand moet helpen. Zelfs 25 opgeblazen ballonnen voor een bruiloft of een overnachting in de auto zouden mogelijk moeten zijn. Of Hyundai de belofte kan waarmaken, zoeken we uit in een uitgebreide test.