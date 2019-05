Hybride wapen

Bij onze eerste kennismaking met de nieuwe Toyota Corolla ging de auto nog als Auris door het leven. Tijdens de Autosalon van Genève trokken de Japanners het doek van hun nieuwe C-segmenter en dat kon op veel 'oeh's' en 'ah's' rekenen van de aanwezige pers. Een paar maanden later werd bekend dat Toyota ook in Europa voor de alom bekende naam Corolla koos om de nieuwe telg te duiden.



Als hatchback, stationwagon én sedan moet de auto een breed publiek trekken dat één ding gemeen heeft: ze moeten vooral geen diesel willen rijden. De Corolla wordt namelijk in de markt gezet als hét grote alternatief voor de zelfontbrander, die door middel van hybridetechniek veel gewaardeerde eigenschappen van de dieselmotor kan overnemen. Hoe dat bevalt in de praktijk, zochten we uit.