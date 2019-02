Compleet en comfortabel

Kia is niet te stoppen op de Nederlandse markt. Het merk klimt in 2018 naar de vijfde plaats op de ranglijst en dat is een prestatie waar de Koreanen tot voor kort alleen maar van konden dromen. Zeven jaar garantie en gunstige privéleasetarieven blijken stimulerend op de particuliere markt, maar door de veranderingen op het gebied van bijtelling is een riant uitgeruste Kia ook interessant op de zakelijke markt. De Kia Niro is daardoor mateloos populair, maar modellen als de Optima en Cee'd bleven nog wat achter. Met het nieuwe model van de Ceed moet daar volgens Kia verandering in komen. Reden genoeg om naast de hatchback nu ook de Sportswagon aan de tand te voelen.