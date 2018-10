Aangepast aan de vraag

Als je al die successen van Peugeot in de laatste jaren opnoemt, vergeet je bijna dat het Franse merk nog niet eens zo heel lang geleden flink in de penarie zat. Verkoopcijfers liepen terug en de marge stond onder druk. In plaats van te bezuinigen op gebruikte materialen of de ontwikkeling van motoren, werd er flink geïnvesteerd. Mooie interieurs, zuinige motoren en een luxueuzere en tegelijk minimalistische uitstraling moesten het tij doen keren.



Dat werkte verrassend goed, want de PSA-groep floreerde de afgelopen jaren als nooit te voren. De Peugeot 308 is één van de aanjagers van dit succes, want het model blijft in heel Europa erg gewild. Na een bescheiden facelift is het tijd om ook onderhuids verandering aan te brengen. Een nieuwe dieselmotor deed zijn intrede, maar ook een nieuwe achttraps automaat is inmiddels te bestellen. Wij namen een 308 SW met benzinemotor mee op een tocht door Europa.