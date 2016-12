Hybride in een aantrekkelijk jasje

Ga je voor een hybride auto die vanaf het prille begin getekend is om als hybride door het leven te gaan, dan kom je vaak uit bij de Toyota Prius of de Hyundai IONIQ. Typische auto's waarbij al aan de vorm te zien is dat het gaat om een hybride. Kia pakte dit net even anders aan; de focus ligt niet op het scoren van een zo laag mogelijke luchtweerstand, maar vooral op een aantrekkelijk design. Met dit compleet nieuwe model - dat gepositioneerd wordt tussen de Cee'd en de Sportage - gaat Kia proberen mee te dingen in het populaire hybride-segment. Of dat gelukt is met deze Niro, zoeken wij uit in deze test.