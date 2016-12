Met de S van Stoerder

Toen we voor het eerst reden met de Suzuki Baleno, kregen we een uitgebreide uitleg over de opbouw van het gamma van het merk: in elk segment twee auto's, waarvan er één stijlvol en onderscheidend is en de ander meer 'down-to-earth'. In het compacte crossoversegment werd in 2013 de geheel nieuwe SX4 S-Cross geïntroduceerd. We gaven destijds al aan dat de Japanners de focus vooral op de praktische bruikbaarheid hebben gelegd in plaats van een fraai design. Voor een knap smoeltje kwam twee jaar later de Vitara, die de meer modebewuste klanten naar het merk moet trekken. De filosofie van het merk is duidelijk, tot op heden wel te verstaan. Nu al wordt een facelift van de S-Cross voorgesteld aan het publiek die - tegen de gebruikte retoriek in - is voorzien van een meer onderscheidend en stoerder front. Of deze keuze de juiste is geweest, zoeken we uit in een eerste rijtest.