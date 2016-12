Echte schoonheid zit vanbinnen

Met de Prius zette Toyota zich op de kaart als pionier in de zoektocht naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen. Vanaf de tweede generatie werd de auto echt mainstream en bleek ook de particulier wel oren te hebben naar een in de praktijk zuinige auto, waarvoor geen wegenbelasting hoefde te worden afgedragen.

Door het welbekende bijtellingsbeleid en een wat behoudender ontwerp, bleek ook de laatste generatie behoorlijk geliefd bij de Nederlandse automobilist.

Maar juist nu de besparing op bijtelling en wegenbelasting niet meer van toepassing is op de Prius (de plug-in komt pas in 2017) , komt Toyota met een auto die qua uiterlijk controversiŽler is dan ooit.

Een slimme zet, of een automobiele zelfmoord? Wij zochten het uit in de testweek.