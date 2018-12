Laat die omslag maar komen

De laatste auto's met nul procent bijtelling verdwijnen deze maand van de Nederlandse bedrijventerreinen. Leaserijders zwaaien hun Opel Ampera, Mitsubishi Outlander en Volvo V60 uit. Ook de bijtellingsvriendelijke diesels hebben hun langste zakelijke tijd wel gehad. Het moment om een geschikte en enigszins betaalbare opvolger uit te kiezen komt steeds dichterbij. De kans is groot dat je daarbij aan elektrisch rijden denkt. Het aanbod van elektrische auto's is in korte tijd behoorlijk uitgebreid en de komende jaren zal dat nog veel groter worden. Auto's als de Opel Ampera-e en de Hyundai Kona EV blijken in de praktijk een meer dan behoorlijk rijbereik te hebben. Kia voegt zich graag in dat rijtje met de e-Niro. Een theoretisch verbruik van 455 kilometer volgens de WLTP-test klinkt aantrekkelijk. Hoog tijd om met de e-Niro op pad te gaan.