MINImale merkwaarden

Het merk MINI heeft na de revival in een korte tijd een grote schare fans opgebouwd. Na de introductie van de New MINI was het model lange tijd niet aan te slepen. Gezien de lange wachttijd bracht een tweedehands model vaak nog meer op dan een gloednieuwe MINI. Onder de vleugels van BMW wist het merk een echte rijdersauto neer te zetten, waarbij rijplezier en beleving hoog in het vaandel staan. Er was alleen één probleem: de first adopters kregen gezinnen en vroegen om meer ruimte. Daar sprong MINI handig op in, wat leidde tot de hippe Clubman.



Maar het ging nog verder, want ook een heuse crossover werd later geïntroduceerd. Deze Countryman is inmiddels toe aan een tweede generatie en is groter dan ooit. In hoeverre de MINI-beleving nog gewaarborgd wordt met deze gigant testten we uit door de auto een weekje mee te nemen.