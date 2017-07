De knop om

De Opel Ampera ontketende een ware revolutie voor de Nederlandse leaserijder; Geen bijtelling betalen en toch een vlotte en futuristische bolide kunnen bezitten, was niet tegen dovemansoren gezegd. Ten opzichte van tweelingbroer Chevrolet Volt profiteerde de Ampera natuurlijk van de naamsbekendheid van het Duitse merk, waardoor dit model een stuk succesvoller werd. En het moet gezegd worden: de Ampera-rijders die wij spreken zijn stuk voor stuk gebrand op het behalen van een goede elektrische actieradius en zo min mogelijk brandstofverbruik.

Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar de komst van de volledig elektrische Ampera-e, waar wij een week in reden. Zouden we echt die 520 kilometer bereik halen?