Helemaal anders

Audi zet het mes in het Q-gamma. Met een compleet nieuwe Q5 en aankondigingen over de komst van een Q6 en Q8 wordt er flink gerommeld aan de SUV's van Audi. Nu denkt menigeen bij de term 'SUV' direct aan een grote en overweldigende auto die op ieder terrein zijn praktische nut bewijst. Met de komst van Q2 wordt daar echter verandering in gebracht. Met een wielbasis die gelijk is aan die van de A3 staat er een auto waarbij we niet direct de neiging hebben om een leuk bospad op te zoeken. Waarin excelleert de auto dan wel? Wij zochten het uit in een uitgebreide test.