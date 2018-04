Grootse plannen

Kennen we de Opel Antara nog? Het was Opels eerste poging om een midi-SUV op de markt te brengen. Een groot succes betekende deze auto niet voor Opel, maar met de Mokka was het merk er daarna wel als de kippen bij om ook in het cross-oversegment een graantje mee te pikken. Door de familieband met General Motors kon Opel putten uit ervaring die opgedaan is in markten waar crossovers en SUV's al veel langer populair zijn.



Met de overname door PSA en de uitgebreide flirt die hieraan vooraf ging, kwam ineens een heel andere samenwerking in beeld. Het resulteerde allereerst in de Crossland X, die veel technisch verwantschap met de Peugeot 2008 heeft. Daarna werd de Grandland X gepresenteerd, die in dezelfde klasse als de Peugeot 3008 valt en ook veel techniek met deze auto deelt. Wij gingen op pad om te kijken of de Grandland X wel een echte Opel is.