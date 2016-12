Goede voortekenen

Als je de opvolger bent van een succesvolle voorganger, dan kan dat zowel positief als negatief uitpakken. Aan de ene kant start je met een goed begin, maar aan de andere kant zal er kritisch gekeken worden naar wat jij presteert, zeker in vergelijking met degene die je opvolgt. Dat lot is gegeven aan de Renault Mégane. Mede dankzij een lage bijtelling, verkocht Renault van de compacte middenklasser in 2012 bijna 21.500 exemplaren. Of de nieuwste generatie - met een zuinige dieselmotor - het in zich heeft om wederom een succesnummer te worden, moet blijken uit een uitgebreide test.