De gulden middenweg

Als autojournalist zijnde, valt er niet aan de vraag te ontkomen: wat is nou de beste auto die je kunt kopen? Dat deze vraag niet zo simpel te beantwoorden is, omdat het afhankelijk is van de eigen smaak, portemonnee en eisen wordt vaak niet begrepen. Maar stel dat je een eisenlijstje zou samenstellen met de volgende punten: niet te duur, degelijk, ruim en te voorzien van behoorlijk wat luxe; Het is een lijstje wat op het lijf van de [test-914]Skoda Octavia[/test] lijkt te zijn geschreven. En dat is dan ook de reden dat we de Octavia Combi nogmaals van stal halen, nu voorzien van driecilinder benzinemotor en een automaat.