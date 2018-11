Electrifying

Steeds meer autofabrikanten en automobilisten gaan aan de stekker. Met name voor de premium-autokoper wordt het aanbod naast het welbekende Tesla alsmaar ruimer. De Duitse merken komen binnenkort met hun volledig elektrische modellen, maar Jaguar heeft de I-Pace nu al in de showroom staan.



Is Tesla - met de Model S en Model X de benchmark en pionier als het gaat om elektrisch rijden in het premium segment - een gemakkelijke prooi voor de roofkat? Of wordt het nog lastig om de buit mee naar huis te nemen? Wij kregen de I-Pace een lang weekend mee om te kijken of het elektrische debuut van Jaguar goed genoeg is om de concurrentie aan te kunnen.