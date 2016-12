De toekomst is hier

Geen enkel ander merk wist elektrisch rijden zo cool te maken als Tesla. Uitzonderlijke prestaties in combinatie met een milieubewust karakter en een hightech bediening bleek een schot in de roos. Bij een doorsnee personenauto zal het de bezitter een worst zijn of er bij een onderhoudsbeurt nieuwe software wordt ge´nstalleerd, enkele VAG-rijders daargelaten. Maar Teslarijders kijken reikhalzend uit naar een update. Deze is gewoon op de oprit via een draadloze verbinding is installeren en brengt steevast nieuwe functies met zich mee. Nu is dit genot ook met maximaal zeven personen te beleven en het zal de eer van Elon Musk te na zijn om er dan maar gelijk een saaie gezinswagen van te maken. Meer futuristisch dan ooit is daar de Model X, een kruising van een SUV en een MPV. Of deze auto nog een beetje fun te bieden heeft, zochten we graag voor je uit.