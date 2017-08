Succesverhaal vervolgd

Nadat Audi met de Q7 voor het eerst een echte SUV introduceerde, bleek dat een schot in de roos. Het succes betekende ook dat Audi verder ging kijken naar andere segmenten en dat resulteerde in 2008 in de Q5. Na bijna tien jaar in productie te zijn geweest, is het nu toch echt tijd voor een opvolger. Wat je ook van de oude Q5 vindt - tenzij je de SQ5 bestelde - erg dynamisch is deze auto niet. En dat moet bij het nieuwe model meer de boventoon voeren. Daarnaast biedt Audi nu ook optioneel luchtvering aan op de Q5. Wij zochten uit of de auto voldoende ingrediŽnten biedt om wederom een succesverhaal te worden.