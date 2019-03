Groot, groter, grootst

Auto's worden groter, een feit waar we niet meer om heen kunnen. De Duitse krant Bild liet er onderzoek naar doen door autoclub ACE. Tussen 2000 en 2010 zijn auto's gemiddeld bijvoorbeeld negen procent breder geworden. Bij BMW kunnen ze er ook niet omheen, de derde generatie X3 is namelijk net zo groot als de eerste X5. Nu we het toch over generaties hebben; destijds was de eerste versie van de X3 uniek in zijn soort. Concurrentie was in geen velden of wegen te bekennen, iets dat tegenwoordig ondenkbaar is. Kan BMW zich nog meten aan al dit geweld of is de eerste nu de laatste geworden?