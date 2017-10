Svensk stolthet

Volvo zit al jaren in een luxepositie. Van de gemiddelde auto die al bijna 10 jaar op de markt is, lopen de verkoopcijfers sterk terug en is het verlangen naar een nieuwe generatie groot. Maar de Volvo XC60 is verre van gemiddeld, aangezien vorig jaar nog ruim 1.100 exemplaren de showroom verlieten. Zelfs dit jaar laat de op één na grootste SUV van Volvo de nieuwe Audi Q5 ruim achter zich. Toch introduceren de Zweden een geheel nieuwe XC60. Met het nieuwe familiegezicht, de vooruitstrevende techniek en een meer dan ooit premium uitstraling moet deze auto het succes van zijn voorganger gaan evenaren en meer dan ooit de 'Svensk stolthet' - Zweedse trots - zijn.