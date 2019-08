Voorsprong of toch niet?

Waar grote merken in het verleden de pioniers waren van belangrijke ontwikkelingen, zijn het de nieuwkomers die de dienst uitmaken in het segment der elektrische auto's. Sinds de komst van de Tesla Model S in 2012 is het merk dé benchmark als het gaat om elektrische aandrijving en bijbehorende actieradius. Audi pretendeert een 'voorsprong door techniek' te hebben, maar men loopt duidelijk achter als het gaat om elektrificatie van het modellengamma. Zo waren er wel plug-in-versies van zowel de A3 en de Q7, maar een volledig elektrisch model ontbrak tot op heden.



Vorig jaar konden we de productieversie van de e-tron al bewonderen op de Audi-stand in Parijs, maar sinds enkele maanden rijdt hij ook rond op de Nederlandse wegen. Waar Tesla hun eerste serieuze aanval begon met een E-segment hatchback, probeert Audi het met een SUV in hetzelfde segment. De vraag of de Duitsers een goede zet hebben gedaan en of men de boot niet gemist heeft, zoeken we uit in een uitgebreide test.