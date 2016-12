Bijtellingskanon

Tot 1 januari 2017 is er voor zeer zuinige auto's een bijtelling van slechts 15%, ongeacht het formaat van de auto. Van dit voordeel geniet op dit moment onder andere de Audi Q7. Hoewel de auto an sich niet de goedkoopste in zijn soort is, is hij voor de zakelijke rijder hierdoor zeer interessant. Met een totaalprijs van ruim 125.000 euro is hij behoorlijk aan de prijs. Toch is hij voor de koper van luxueuze automobielen een buitenkansje. Vanaf 2017 vervalt dit financiŽle voordeel. Is de Audi Q7 het waard om nog voor 1 januari een order te plaatsen?