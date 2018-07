De hoogte in

Er zijn puristen die het keihard afkeuren; een SUV van Alfa Romeo. Hoe kan zo'n sportief Italiaans merk het in het hoofd halen om een SUV te bouwen? We kunnen er tegenwoordig echter bijna niet meer omheen. Ieder merk heeft wel een SUV in het gamma. Hoe dat komt? Eigenlijk is het heel simpel; de markt vraagt om dit type auto's. Het is een strategie van Alfa Romeo om beter op de marktvraag aan te sluiten en het merk weer een teug leven in te blazen. Dat doet de Stelvio niet alleen. Deze auto is namelijk onderdeel van een groot offensief waarbij we de aankomende jaren een aantal nieuwe modellen van Alfa voorbij gaan zien komen. Zo'n offensief kan het merk goed gebruiken. Afgezien van de 4C waren er de afgelopen jaren maar drie modellen op de markt. Wij onderzoeken of de Stelvio hier een positieve bijdrage aan levert.