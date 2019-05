Ingeburgerde Amerikaan

De markt van de SUV's en cross-over's zit al een tijd in de lift. Ford profiteert hier goed van, want inmiddels is ruim één op de vijf verkochte auto's van het merk een SUV. Reden genoeg voor het merk om de Edge, het topmodel voor de Nederlandse markt, een opfrisbeurt te geven.



De Ford Edge is niet heel veel op de Nederlandse wegen te zien. Logisch ook, want van de ruim 4.600 SUV's die Ford het afgelopen jaar verkocht, waren er slechts 46 een Edge. Desondanks ziet Ford er nog steeds heil in om de opgefriste variant van het model naar Nederland te brengen. Het oude adagium van Henry Ford gaat ook bij de Edge op. Je kunt namelijk iedere motorisering en uitrusting bestellen, zo lang het maar de 2.0 EcoBlue dieselmotor in ST-line uitvoering is. Verdient de Edge meer waardering dan zijn lage verkoopcijfers doen vermoeden? Wij gaan een middag met de SUV op pad om tot een oordeel te komen.