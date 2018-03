Nog even het rijk alleen

Je kunt van het merk Tesla zeggen wat je wilt, maar zo'n tien jaar geleden wist het merk met de introductie van de Roadster een revolutie teweeg te brengen. Vanaf 2012 werd die revolutie verder doorgezet toen de Model S op de markt kwam. Met een elektrisch bereik dat we nog niet eerder bij een seriemodel zagen en gehuld in een aantrekkelijk jasje, veranderde deze auto ongelooflijk veel aan het imago van de elektrische auto. Elektrisch rijden werd cool en bovendien bracht het in Nederland flink wat fiscale voordelen met zich mee. Met de catalogusprijs diende de Tesla te concurreren met zakensedans als de BMW 7 Serie en Audi A8. Maar door subsidie van de overheid werd de auto veel goedkoper dan de eerder genoemde concurrenten.