Vernieuwde trendsetter

Fronsende blikken van de critici waren het gevolg toen Nissan aankondigde dat de opvolger van de Almera niet meer die naam zou dragen. Maar de naamsverandering was niet eens het grootste nieuws. Nissans C-segmenter zou voortaan een stuk hoger op zijn poten staan en toch nog met auto's als een Volkswagen Golf moeten concurreren. Dat het Japanse merk daarmee de rest van de autofabrikanten ver vooruit was, blijkt wel als je kijkt naar de wildgroei aan crossovers die anno 2017 plaatsvindt. Inmiddels is het tijd om de tweede generatie Qashqai wat op te frissen, zodat de auto ook met de nieuwe concurrenten de strijd weer aankan.