Amerikaanse facelift

Bij Ford bestaat een facelift niet uit een vernieuwd streepje op de carrosserie of een extra teller. Ford zet bij de facelift van de Kuga in op iets groots en doet daarmee zijn Amerikaanse roots eer aan. Want zeg nu zelf, zou jij verwachten dat deze nieuwe Ford Kuga een facelift is? De Kuga lijkt geheel anders dan zijn voorganger en klaar om weer jaren mee te gaan. Of blijken die veranderingen minder groot dan je op het eerste gezicht verwacht? Wij zoeken het uit.