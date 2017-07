Vernieuwde trendsetter

Er zijn maar weinig auto's die - de afgelopen 10 jaar - vanaf de onthulling veel indruk hebben gemaakt en deze positiviteit vast hebben gehouden. De Mazda CX-5 staat in deze lijst met stip op nummer één. Vanaf de allereerste kennismaking waren we zeer positief over de middelgrote SUV. Toen de auto in de Nederlandse showrooms verscheen, bleek ook de consument een fan van de Japanner. Dit blijkt uit de verkoop van ruim 15.000 exemplaren in nog geen vijf jaar. Nu introduceert Mazda een nieuwe generatie in één van de populairste klasses, waarbij er wel wat kanttekeningen gemaakt moeten worden. De vorige generatie is namelijk als basis genomen. Wel is er een compleet nieuwe carrosserie getekend, is het interieur flink gewijzigd en is het onderstel flink aangepakt. Of de auto ondanks zijn vijf jaar oude basis nog mee kan met de concurrentie, zoeken we uit in een uitgebreide test.