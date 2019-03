Meer eigenheid

Er zijn bijna geen auto's meer die niets delen met een ander model. Dat kan binnen het eigen merk zijn of ook daarbuiten. Zo leunt de Renault Kadjar sinds 2015 op de vertrouwde basis van de Nissan Qashqai. Met de recente facelift neemt de Renault zichtbaar en voelbaar wat meer afstand.



In de hele wereld zijn SUV's hot. Een merk als Ford heeft al aangegeven zich alleen nog maar op dit type voertuig te gaan concentreren. Dat lijkt naar de huidige markt gekeken verstandig, maar ook de auto is een modisch product, waardoor het over een paar jaar weer anders kan zijn.

Renault bedient de SUV-klant met de uiterst succesvolle Captur en de grotere Kadjar en Koleos. De Kadjar maakt gebruikt van dezelfde bodemgroep als bijvoorbeeld de Mégane en de al genoemde Nissan Qashqai. De productie is helemaal in handen van Renault zelf. Bij lancering kreeg Renault het verwijt wel erg dicht bij het Japanse origineel te zijn gebleven. Toch is de Kadjar een slagje groter en zijn vormgeving en inrichting helemaal specifiek. Nou ja, op wat knopjes na dan. En juist die 'onhebbelijkheden' zijn er met de facelift uit gehaald.