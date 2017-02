Doe maar gewoon

Binnen het VAG-concern is het merk Seat geen hoogbloeier. Van alle volumemerken in het portfolio, laat het Spaanse merk de laagste verkoopaantallen noteren in ons land. Hoewel men vertegenwoordigd is in bijna alle populaire segmenten, mist er één belangrijke: een compacte SUV. Tot 2013 verkocht men wel de Altea FreeTrack, maar dit was niet meer dan een MPV die wat hoger op z'n pootjes staat en rondom voorzien is van zwart kunststof. Die werkwijze is gelukkig overboord gegooid. Op basis van de splinternieuwe Volkswagen Tiguan is daar de Ateca, die bij Seat moet zorgen voor een verkoopboost.