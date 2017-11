Nu wel de juiste richting?

Toen we begin dit jaar lazen dat Jeep met een nieuwe Compass op de markt zou komen, dachten we terug aan de auto die hij feitelijk opvolgt. Deze auto maakte op ons niet echt een goede indruk, waarbij de facelift gelukkig wel voor een kleine verbetering zorgde. Vooral het wat bijzondere ontwerp, de inferieure materialen in het interieur en de matige rijeigenschappen zorgden voor een negatief slot van de test. Gelukkig zijn de Amerikanen niet bij de pakken neer gaan zitten en introduceert men nu wederom een Compass. Of deze wel aan onze smaak voldoet, moet blijken uit een eerste rij-impressie.