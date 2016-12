Volkswagen in hart en nieren

De cross-over is niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. In vrijwel iedere wijk vindt je er meerdere terug, vooral in gebieden met een wat hoger gemiddeld inkomen. Sinds de introductie in 2007 is de Tiguan een succesnummer van het VAG-concern. De concurrentie - met name uit AziŽ - ligt op de loer, zeker na de recente introductie van de gefacelifte RAV4 en de splinternieuwe Tuscon en Sportage. Hierdoor is het een behoorlijke uitdaging om de Tiguan aantrekkelijk te houden. Na de kleine facelift in 2011 wordt het nu tijd voor iets compleet nieuws. Zodoende gooit Volkswagen het over een andere boeg als het gaat om design en met een aanzienlijke lijst aan innovaties. Zal dit genoeg zijn om boven de moordende concurrentie uit te stijgen?