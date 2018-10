Downsizing 1.3

Dat autofabrikanten samenwerken, wisten we uiteraard al jaren. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar op de Nederlandse wegen, waarbij de drieling bestaande uit een Toyota, CitroŽn en een Peugeot het meest markante voorbeeld is. De gelijkenis is bij deze auto's bij twee van de drie niet alleen in het interieur te zien, maar ook lijken de carrosseriedelen voor 95% uitwisselbaar. Renault en Nissan werken al jaren samen, wat geresulteerd heeft in een uitwisseling van krachtbronnen en platforms en er is leentjebuur gespeeld om bij de ťťn een B-segmenter op de markt te brengen en bij de ander een compacte SUV aan het gamma toe te voegen. Maar daar blijft het niet bij. Door de toevoeging van een derde, Duitse loot in de samenwerking is er een geheel nieuw motorpalet in ontwikkeling, inmiddels al te vinden in de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse en een aantal Renaults. Nu is ook de populaire Nissan Qashqai aan de beurt om de compacte vierpitter te gebruiken. Vanaf eind november staat hij bij de dealer, maar wij reden hem alvast op het Iberisch schiereiland.