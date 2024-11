Spaar-PHEV

Door het gesubsidieerde succes van de plug-in hybride kreeg dat type auto al snel een foute naam.

De Mitsubishi Outlander en Volvo V60 bleken niet aan te slepen, maar werden lang niet allemaal braaf dagelijks geladen. En daar zit precies het pijnpunt van dit type auto: als je zo zuinig mogelijk wilt rijden, ben je veel meer met opladen bezig dan wanneer je een EV zou kiezen. En alle klinkende prestaties zijn mooi, maar gelden alleen gecombineerd met een draaiende brandstofmotor. Puur elektrisch zijn die PHEV's vaak helemaal niet zo vlot, wat de rijervaring dus ook beperkt.

Maar dan is er Toyota, dat natuurlijk heer en meester is op hybridegebied. Plug-ins biedt het merk veel minder, maar daar komt langzamerhand verandering in. We reden eerder al met de C-HR en nu is het tijd voor een grotere SUV: de welbekende RAV4. Met klinkende cijfers en een vanafprijs die lager ligt dan bijna alle versies zonder stekker moet dit toch een auto zijn die je niet kunt weerstaan?