Met de invasie van Chinese merken verwachtten we dat de prijzen van auto's sterk zouden dalen. Zeker elektrische auto's zijn relatief goedkoper geworden, maar dat geldt niet alleen voor de Aziatische modellen. In dat kielzog volgden namelijk ook merken als Tesla en VW met flinke prijsverlagingen om concurrerend te blijven. Daar tegenover stond dat Chinese fabrikanten te maken kregen met invoerheffingen in Europa voor hun volledig elektrische modellen, terwijl het algehele enthousiasme voor EV's afnam. Door lokaal te produceren weet een merk als BYD invoerheffingen te voorkomen, terwijl er ook nog iets anders gaande is. De focus wordt namelijk verlegd naar (plug-in) hybrides, waar de invoerheffingen gek genoeg niet voor gelden.



Zo komt ook Leapmotor met meerdere hybride modellen, die ieder weer op een andere manier werken. Wat de overeenkomst is, is dat de auto's flink lager zijn geprijsd dan directe Europese concurrenten. Wij maken kennis met de B10 Hybrid EV, een C-segment PHEV met een vanafprijs onder de 30 mille. Voor de prijs van een Polo krijg je dus een auto die groter is dan een T-Roc. Zit er een adder onder het gras of moet je direct naar de (flink in aantal toenemende) Leapmotor dealer rennen? Wij zoeken het uit.