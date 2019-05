Keuze te over

Seat is het de laatste jaren hogerop gaan zoeken. In 2016 introduceerde het merk de Ateca en eind 2017 volgde de meer compacte Arona voor het B-segment. Slim, want het marktaandeel van de SUV's en crossovers in de totale autoverkopen is de afgelopen periode alleen maar toegenomen.



Omdat de relatieve vraag naar deze carrosserievormen is gestegen, spelen steeds meer fabrikanten in op dit deel van de markt. Seat doet dit dus ook met de Arona. Met name in het B-segment is er veel keuze op het gebied van SUV's en crossovers. Alleen al uit de eigen gelederen is er bijvoorbeeld concurrentie van de Volkswagen T-Cross en de (nog te verschijnen) Skoda Kamiq. Verder leggen onder andere de Renault Captur, Ford EcoSport, Kia Stonic, Peugeot 2008 en Mazda CX-3 de Arona het vuur aan de schenen. Biedt de Seat Arona voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van de bovengenoemde concurrentie?