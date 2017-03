Voor jong en oud

Je moet het Peugeot nageven, ze zijn er de laatste jaren als de kippen bij om met de laatste trends mee te liften. Waar ze de boot in het verleden nog wel eens hebben gemist - zoals met de opkomst van de mini-mpv - hebben ze nu echt een neusje voor wat de consument wil. Bij de introductie van de 208 werd dan ook al aangegeven dat er geen stationversie van dit model zou komen.



In plaats daarvan kwam de 2008. Het wat hoger op de wielen staande model bracht het koperspubliek een bereikbare cross-over, want daar zijn we in West-Europa nu eenmaal gek op. Nissan bewees het al met de eerste Qashqai en ook bij Peugeot had deze formule zijn uitwerking. Nu is het tijd voor een opgefriste versie van de 2008. Of de facelift na krap drie jaar niet wat vroeg komt, proberen we uit te zoeken in een uitgebreide rijtest.