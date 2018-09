Stoer en doeltreffend

Met de nieuwste versie van de EcoSport heeft Ford eindelijk een auto die het cross-overgeweld in het segment te lijf kan. Maar qua uitstraling en afmetingen is dat geen heel compacte auto, zodat het merk nog wel ruimte ziet voor een cross-over die onder dit model geplaatst wordt. De zaken worden niet al te moeilijk aangepakt, want Ford zet gewoon een ruigere versie van de Fiesta in de showroom en plakt daar het label Active op. Net als vergelijkbare versies van de Ka+ en de Focus moet de uitvoering de voordelen van een cross-over bieden, gecombineerd met de rijeigenschappen van een hatchback. Of dat in de praktijk vlugge marketingpraat of keiharde waarheid blijkt, zochten we voor je uit.