Klaar voor de tweede ronde

In 2015 betrad Mazda met de CX-3 een voor het merk nieuwe markt. Het was nog maar de vraag hoe het publiek op een kleine cross-over van de Japanners zou reageren. DrieŽnhalf jaar verder kunnen we terugkijken op een ronduit succesvolle introductie, waarbij het model qua aantallen de op de CX-5 na bestverkochte auto van het merk is. Reden voor grote verandering is er dus niet voor Mazda, maar geheel volgens merktraditie volgt er nu wel al een facelift. We stappen in de CX-3 in de omgeving van Malaga om te ondervinden wat deze veranderingen voor gevolgen hebben voor de auto.