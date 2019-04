Profiteert van motorische verkleining

Alle automerken die serieus op de Europese markt een rol willen blijven spelen, moeten fors minderen in het brandstofverbruik en de uitstoot van hun motoren. Als volle dochter van Fiat volgt ook het Amerikaanse Jeep deze weg en brengt een nieuwe éénliter driecilinder naar de compacte Renegade.



Jeep is en blijft hét merk van de 4x4's, al speelt vierwielaandrijving vooral op de Nederlandse markt nauwelijks een rol. Kopers van een Jeep willen de eigenschappen van een SUV opgenomen zien in een stoer ogende, wat hoekige verpakking. Op dat sentiment speelden de ontwerpers volledig in toen dik vier jaar geleden de compacte Renegade op de markt kwam. 'Compact' ten opzichte van modellen als de Cherokee en Grand Cherokee, want met een lengte van 4,24 meter zit de Renegade aardig tegen de middenklasse aan. Bovendien speelt de hoekige vormgeving de beschikbare binnenruimte in de kaart.



Omdat Fiat eigenaar is van Jeep wordt het model voor Europa gebouwd in Italië. De Renegade deelt onderstel en techniek met de Fiat 500X, die in dezelfde fabriek wordt gemaakt. Maar qua vormgeving bestaat er geen enkele twijfel over dat het hier om een telg van het oorspronkelijk Amerikaanse merk gaat.