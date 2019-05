Even stilstaan

Uniek, er is een nieuwe Mazda! Bijzonder nieuws als je beseft dat het modellengamma van de Japanners eigenlijk maar beperkt is. En dat is niet het enige. De 3 maakt deel uit van het overvolle C-segment en moet het dus gaan opnemen tegen verkooptoppers als de Volkswagen Golf en de Ford Focus. Mazda staat voor een flinke uitdaging om in deze groep het verschil te gaan maken. De verwachtingen van de nieuwe 3 zijn daarom hooggespannen. Tijd om de auto eens goed aan de tand te voelen.