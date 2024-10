Maximaal aanbod

Als het gaat om bedrijfswagens, dan hoefde je lange tijd niet bij Toyota aan te kloppen. Er was jarenlang een Hiace in Europa beschikbaar, maar daar pakte de wereldfabrikant niet echt op door. De eisen rondom motoren, uitrusting en gebruik bleken ver af te liggen van de wereldwijde norm, dus het Japanse concern besloot dat het anders moest. Waarom het wiel opnieuw uitvinden, als een andere producent dat allang heeft gedaan? In dit geval is die andere fabrikant Stellantis, dat met het Pro-label in ieder segment onder vele merknamen bedrijfswagens aanbiedt.



Toyota sloot een overeenkomst met de groep, zodat het in licentie ook eigen bedrijfswagens kon uitbrengen. Dat werd de Proace, die later ook als kleinere City beschikbaar kwam.

Nu is de familie compleet, want met de Max levert Toyota ook in het grootste segment een besteller. En mooi voor de Nederlandse markt: hij is vanaf de marktintroductie begin 2025 direct als elektrische versie te verkrijgen.