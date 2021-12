Gulden middenweg?

Wanneer je gaat shoppen in het C-segment heb je keuze te over. Sommige mensen zullen zich hierbij laten leiden door hun portemonnee, anderen door gevoel. Een auto kopen en houden is immers nog altijd een dure hobby. Maar wat nou als er een optie is die financieel aantrekkelijk is en daarnaast ook nog eens krachtig inspeelt op het gevoel van jou als bestuurder? De Mazda 3 is een auto die niet meteen op de voorgrond springt wanneer je aan deze klasse auto denkt, terwijl deze Japanner meer dan genoeg te bieden heeft.



De laatste keer dat we met de Mazda 3 reden was deze vers uit de doeken gedaan en reden we met de 122pk variant in de basisuitvoering. Inmiddels is de 3 verkrijgbaar met drie krachtbronnen en evenveel uitrustingsniveaus. Deze Sportive uitvoering bevindt zich zowel qua motorisering als uitrustingsniveau in het midden van het aanbod. Maakt dat de Sportive ook tot de gulden middenweg? Wij reden een week lang met de Mazda om daarachter te komen.