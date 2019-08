Van de groep profiteren

De overname van Opel door Groupe PSA betekent een innige samenwerking met de Franse merken uit de groep. Het resulteerde onder meer in de Opel Combo, die samen met CitroŽn en Peugeot werd ontwikkeld. Dit terwijl het oude model Combo nog van de Fiat Doblo was afgeleid. In het segment boven de Combo komt Opel nu met de nieuwe Vivaro, net zo goed het resultaat van een potje leentjebuur met de PSA-merken.

Maar terwijl de Combo tegelijkertijd met zijn Franse evenknieŽn werd gelanceerd, volgt de Vivaro bijna drie jaar na de introductie van de Peugeot Expert en CitroŽn Jumpy. Of de Opel Vivaro genoeg vernieuwing met zich meebrengt, zochten we uit in de test.