Er zijn zo van die automerken die we wat meer succes toewensen dan de daadwerkelijke verkopen in Nederland. Eťn van die merken is het Zuid-Koreaanse SsangYong. Waar in de eerste jaren van het vorig decennium en de eerste jaren na de eeuwwisseling nog redelijk wat SUV's met het SsangYong-logo hier van de boot rolden, liep vanaf 2008 de teller dramatisch terug. Vorig jaar werden zo'n 100 stuks aan de man gebracht, waarvan slechts 14 auto's met 'geel' kenteken. De redder in nood moet de nieuwe Rexton zijn. Zijn voorganger was al sinds 2001 op de markt, maar mag - na twee facelifts - eindelijk met pensioen. Of de splinternieuwe Rexton de zware last kan dragen, moet blijken uit een uitgebreide test.