Besteller met pit

Je zou kunnen zeggen dat het bedrijfsautolandschap er een stuk eentoniger uitziet dan dat van de personenwagens. Een grote groep fabrikanten zocht de samenwerking op, om zo in ontwikkelingskosten te besparen. Zo kwam de eerste Renault Trafic ook als Opel Vivaro op de markt. Nissan completeerde vervolgens de drieling door de minder bekende Primastar te introduceren.

Omdat de standaard voor bedrijfsauto's inmiddels ook een stuk hoger ligt, kwamen Renault en General Motors met een volledig nieuw aanbod in 2013. Nissan is weer fashionably late en komt nu pas met de opvolger van de Primastar op de proppen. Geheel in lijn met de benaming van de overige bedrijfsauto's heet dit model nu NV300. En wij testten hem graag voor je uit.