Daverende drieling!

Concurreren? Nee, dat zeker niet! Samenwerken is wat de fabrikanten van bedrijfsauto's doen. Neem de alliantie tussen Mercedes-Benz en Renault-Nissan. Of de mogelijke samenwerking tussen Ford en VAG . En ook Opel bouwt zijn wagens niet alleen. Waar bij de vorige generatie Fiat nog de partner was, is dat nu PSA Groupe. Een jaar geleden werd Opel overgenomen door het moederbedrijf van Peugeot en CitroŽn. De nieuwe Combo, Berlingo en Partner zijn de eerste vruchten van deze samenwerking op bedrijfswagengebied. Een gouden samenwerking, zo blijkt uit de prijs die afgelopen maand werd gewonnen. Alle drie de auto's zijn namelijk Van of the Year 2019. Dat belooft veel goeds; wij testen de Opel Combo!