De gulden middenweg

De Europese bestelautomarkt is grofweg in drie segmenten ingedeeld. Aan de basis staan de compacte modellen als de Volkswagen Caddy en Renault Kangoo. Mercedes-Benz is daarin vertegenwoordigd met de Citan. Aan de bovenkant is er een royaal aanbod grote bussen met onder meer de Sprinter. Precies daartussenin eist de Vito een plek voor zich op.



Niet alleen vormt de Vito in het Mercedes-programma de gulden middenweg waar het gaat om zijn positie. We staan oog in oog met de 114 CDI DC, waarbij de laatste twee letters staan voor dubbele cabine. Typisch een 'busje' voor bouwbedrijven die niet alleen materiaal, maar ook mensen moeten vervoeren. Toch is dat maar ten dele waar. Bestelauto's met dubbele cabines worden met name ook verkocht aan ZZP-ers en kleine bedrijven die van deze modellen zowel zakelijk als privť gebruikmaken. En dat blijkt bepaald geen straf, nadat we een week met deze Vito een flinke afstand hebben afgelegd.