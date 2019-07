Niet te stoppen!

De revolutie neemt steeds vastere vormen aan. We kunnen er namelijk niet meer omheen; de elektromotor is met een grote opmars bezig in de autobranche. Vijf jaar geleden keek je je ogen uit als je een Tesla zag rijden, tegenwoordig zijn ze op iedere straathoek te vinden. Electrovervoer is bij personenauto's flink ingeburgerd. Maar hoe zit het met de bedrijfsauto's? De bestelwagens die dagelijks nodig zijn om iedere ZZP'er, postbezorger, chauffeur en ieder ander bij zijn of haar klus te brengen? Het aanbod is op dit moment nog beperkt, maar voor hoe lang nog? Bij Mercedes-Benz is de trend gesignaleerd. Tijd voor een bus op elektriciteit, geschikt voor gebruik in stedelijk gebied. We maken kennis met de eVito! Hangen we over vijf jaar massaal onze bedrijfsbus aan de laadpaal?